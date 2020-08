Sestavine za 3 osebe:

2 bučki

1 večji korenček

2 stroka česna

2 vejici peteršilja

sol in poper

2 ščepca muškatnega oreščka

malo kokosove masti

mali lonček kisle smetane

1 trikotnik topljenega sira

Priprava:

korak:

Bučki in korenje s pomočjo ribežna naribamo na tanke kolobarje.

korak:

V kozici na kokosovi masti na ne previsoki temperaturi na hitro prepražimo sesekljan česen in peteršilj, samo toliko, da prijetno zadiši. Nato dodamo na kolobarje naribano zelenjavo, pomešamo in malo zvišamo temperaturo. Po okusu solimo, popramo in dodamo muškatni orešček. Dobro premešamo in pustimo, da se praži nekaj minut.

korak:

Nato omaki iz bučk in korenja dodamo še kislo smetano in trikotnik topljenega sira ter premešamo. Kozico pokrijemo, omaka naj počasi, nežno vre. Občasno premešamo. Omaka je po 15 minutah kuhana, zelenjava pa še vedno prijetno hrustljava. Če želite, da se zelenjava še bolj zmehča, podaljšajte čas kuhanja.

1 od 1

Okusna smetanova omaka iz bučk in korenja, ki se kot priloga odlično poda k širokim rezancem, skutnim svaljkom ali k mesu, je enostavna za pripravo.