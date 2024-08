Olimpijske igre so zaznamovali lepi spomini in dobra organizacija

Matic Ian Guček na Olimpijskih igrah v Parizu 1 od 3

Matic Ian Guček je eden od treh celjskih atletov, ki so se uvrstili na tekmovanja na olimpijskih igrah v Parizu. Tam je v repasažu na 400 metrov ovire z rezultatom 49,06 osvojil četrto mesto v svoji skupini in se ni uvrstil naprej, tako je tekmovanje zapustil prej, kot bi si želel. Vseeno pa so bile olimpijske igre res čudovito in posebno doživetje, pravi.

»Bivanje v vasi z najboljšimi domačimi športniki, ko mimo tebe hodijo svetovno znani športni obrazi, je bilo res nekaj posebnega,« pravi Matic Ian in dodaja, da je bila tudi sama tekma res čudovita. »Tekmovanje na olimpijskih igrah je res nekaj povsem drugačnega. Ko prideš skozi tisti tunel in se najprej zaveš, kje sploh si, potem pa pogledaš na tribune, kjer ni niti enega prostega sedeža, 80.000 ljudi pa navija zate in za vse ostale športnike, se počutiš res neverjetno. To mi je zagotovo dalo motivacijo, da bi nastopil še na kakšnih olimpijskih igrah, teh pa vsekakor ne bom pozabil nikoli,« pripoveduje mladi športnik, ki si je res želel, da bi na tem prestižnem tekmovanju dosegel svoj najboljši čas, a so mu to med drugim preprečile tudi težave z ahilovimi tetivami. Vseeno meni, da je dosegel soliden rezultat, in je zares ponosen, da je na olimpijskih igrah lahko sploh nastopil.

Za športnike so skrbeli zelo lepo

V zvezi s temi olimpijskimi igrami je sicer bilo ogromno polemike, od otvoritvene slovesnosti dalje. Guček bo nanje vseeno imel zelo lepe spomine, saj so za športnike skrbeli zelo lepo. Čeprav sam ni bil na otvoritveni slovesnosti, pravi, da so drugi atleti povedali, da je bil mimohod z ladjicami po Seni res nekaj posebnega. Zabaven, poseben in lep. Škoda le, da je deževalo. »A mislim, da jim dež ni preprečil, da bi se zabavali,« je dodal z nasmehom naš sogovornik.

Tudi sicer so v olimpijski vasi za športnike skrbeli zelo lepo. »Veliko se je govorilo o tem, da bomo priče zmedi zaradi ogromno prometa in številnih obiskovalcev Pariza, a mi tega nismo opazili. Za nas so poskrbeli zares vrhunsko. Vsakih 10 do 15 minut so bili na voljo avtobusi, ki so nas odpeljali, kamor smo želeli. Glavna jedilnica je bila odprta 24 ur na dan in v njej je bilo ogromno izbire. Tudi zdravstveno je bilo za našo ekipo zelo dobro poskrbljeno, saj je za nas v slovenskem taboru skrbela zelo dobra zdravstvena ekipa,« pripoveduje Matic Ian, ki se je v vasi dobro počutil tudi zaradi ekipe drugih športnikov, ki ga je obkrožala. Skupaj so se družili in zabavali, na novo pa je spoznal tudi nekaj drugih športnikov z vsega sveta, s katerimi upa, da bodo obdržali stike.

Celotno zgodbo lahko preberete v aktualni številki Celjana.