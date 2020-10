Okužena v Domu ob Savinji, oba celjska domova zaprta za obiskovalce

V Domu ob Savinji Celje so pri pri eni zaposleni potrdili okužbo s covid-19, zato so takoj po potrditvi okužbe v skladu s strokovnimi navodili sprejeli vse potrebne preventivne ukrepe. V domu so odvzeli brise zaposlenim, ki so bili v delovnem procesu z okuženo zaposleno in vsi so bili negativni.

Dom ob Savinji Celje je do nadaljnjega zaprt za vse obiske, od ponedeljka je za vse obiske preventivno zaprt tudi Dom sv. Jožefa. Okužbo naj bi zaznali tudi na Osnovni šoli Hudinja, od včeraj naj bi bili v karanteni otroci iz dveh razredov.