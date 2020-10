Okužbe v šoli Rogatec, spet v Pegazovem domu

Na začetku tedna so se z okužbo s koronavirusom srečali v Osnovni šoli Rogatec, natančneje v podružnični šoli Donačka Gora. Konec prejšnjega tedna so se z okužbami spet srečali v Pegazovem domu.

Kot je povedala ravnateljica OŠ Rogatec Alenka Virant, so v ponedeljek dobili obvestilo o okužbi zaposlene v podružnični šoli Donačka Gora. Dodatni testi so potrdili še dve okužbi pri zaposlenih, tako imajo sedaj (podatki za sredo zjutraj) skupaj deset zaposlenih in 40 učencev. Kot je odredil NIJZ, za učence karantena traja do 12. oktobra, za zaposlene dan dlje. Sicer se je ravnateljica na osnovi zakona odločila za 48 ur zapreti šolo v Donački Gori.

V soboto sta bili v Pegazovem domu potrjeni še dve novi okužbi ter v nedeljo še ena. »Okužbe so se pojavile pri stanovalcih, ki so bili pred tem na dveh testiranjih negativni, kar kaže na to, da se virus nepredvidljivo pokaže z zamikom, stanovalci, pri katerih je bila zaznana okužba, pa niso imeli nobenih simptomov,« pravi direktorica Pegazovega doma Kristina Kampuš. V nedeljo je bilo ponovno odvzetih večje število brisov tako pri stanovalcih skupine, v kateri so bile nove okužbe, kot pri zaposlenih, ki so bili prisotni v delovnem procesu v tej skupini. Vsi rezultati brisov se negativni.

Skupno število potrjenih okužb je 28 pri stanovalcih ter 6 pri zaposlenih, kar je nespremenjeno že od 21. septembra. »Dve zaposleni sta ozdravljeni in nazaj na delovnem mestu, prav tako sta ozdravljena dva stanovalca, ki sta se iz rdeče cone preselila nazaj v svojo sobo. V bolnišnični obravnavi sta trenutno dve stanovalki in dva stanovalca, vsi ostali stanovalci, pri katerih je bila potrjena okužba, so nameščeni v rdeči coni v Pegazovem domu. Novih smrtnih primerov ni. Vsi svojci ste obveščeni, kateri stanovalci so ostali na bolnišničnem zdravljenju, zato se za informacije o njihovem zdravstvenem stanju obračajte direktno na pristojne v bolnišnico,« dodaja direktorica.

V vrtcu Rogaška Slatina so bili v sredo obveščeni o novi okužbi. Okužena je zaposlena delavka iz enote Studenček v Kostrivnici. Kot je sporočila ravnateljica Vrtca Rogaška Slatina Magdalena Plavčak, je bila izolacija odrejena še 12 otokom iz starejše skupine in eni vzgojiteljici in sicer do ponedeljka, 11. septembra. Včeraj so se iz izolacije verjetno že vrnili otroci, katerim jim je bila odrejena karantena 29. septembra. Na testiranju so bile še 3 zaposlene. Njihovi testi so negativni. (J. S.)