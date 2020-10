Okužbe med zaposlenimi v konjiškem Zdravstvenem domu: okužena reševalca, proces dela ni moten

Okužbe med zdravstvenim osebjem so potrdili v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice. S koronavirusom sta okužena dva reševalca.

Direktor Dejan Verhovšek je za Radio Rogla pojasnil, da izvor njune okužbe ni znan in da se oba za zdaj počutita dobro. V karanteni so sicer še trije zaposleni, a se predvidoma ta teden že vračajo nazaj na delo.

Za bolnike ni sprememb

“Znotraj hiše smo sprejeli določene ukrepe pri zaposlenih, sicer pa ta in druge službe deluje jo nemoteno. Obravnave potekajo nemoteno in za bolnike se zaradi teh okužb ni nič spremenilo,” je pojasnil.

Še vedno pa velja, da se morajo bolniki pred obiskom ambulant na pregled naročiti preko telefona ali e-pošte, razen če gre za nujno medicinsko pomoč. Pred vhodom v stavbo zdravstvenega doma še vedno izvajajo triažo, bolniki morajo nositi basko in si razkužiti roke. (N. K.)

1 od 3