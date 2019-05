Okusen biskvit z malinami

Testo za biskvit:

4 jajca

250 g sladkorja

250 g gladke moke

100 ml olja

100 ml mleka

1 vaniljin sladkor

1 pecilni prašek

Malinova puding krema:

2 skodelici (250 ml) malin

3 žlice koruznega škroba (gustin)

3 žlice sladkorja

1 skodelica vode

Jajca penasto zmešamo z električnim mešalnikom. Med mešanjem dodamo še obe vrsti sladkorja. Prilijemo olje in mleko in še malo mešamo. Na koncu dodamo moko, pomešano s pecilnim praškom in vse premešamo. Maso vlijemo v pekač, obložen s papirjem za peko. Pečemo v navadni pečici, ogreti na 180°C, približno pol ure. Ko je biskvit pečen, ga zvrnemo na delovno površino. Pustimo, da se ohladi. Ohlajen biskvit vzdolžno prerežemo na polovico. V kozico vsujemo maline in zlijemo pol skodelice vode, ter segrevamo. Uporabimo lahko tudi drugo sadje. Sadje grobo pretlačimo s pomočjo tlačilke za krompir, lahko pa uporabimo tudi palični mešalnik, a pazimo, da nekaj sadja ostane še v kosih. V skledici zmešamo koruzni škrob, sladkor in pol skodelice vode. Dobljeno zmes zakuhamo v maline, kot bi kuhali puding. Ves čas dobro mešamo in kuhamo približno 5 minut – torej malo dlje, kot običajno kuhamo puding. Ne odstavimo takoj, ko se začne žele zgoščevati. Po približno petih minutah kuhanja žele prelijemo čez spodnji del biskvita. Pomagamo si z žlico ali zajemalko. Na še vroč žele položimo zgornji del biskvita in rahlo pritisnemo. Preden pecivo razrežemo, pustimo, da se žele popolnoma ohladi. Po želji lahko pecivo posujemo s sladkorjem v prahu.