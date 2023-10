Oktobra sadimo mačehe

Mačehe zelo lepo cvetijo in dobro prenašajo mraz, zato so pogosta izbira za jesensko zasaditev grobov. Sadimo jih lahko v okrasnem vrtu, na zelenjavnem, po robovih ali med zelenjadnice. Zelo dobro uspevajo v cvetličnih loncih, s katerimi okrasimo balkone in terase ali jih postavimo pred vhodna vrata, lahko pa jih posadimo tudi v viseče košare. Sadimo jih že konec septembra in oktobra, tako da je zdaj še čas, da to opravimo, še posebej, ker je letošnja jesen tako topla. Pomembno je, da ujamemo pravi čas za sajenje, najbolje je vsaj štiri tedne pred prvim mrazom.

Če je temperatura ob sajenju pod 10 stopinj, se korenine ne bodo dovolj razrasle in bo rastlina prihodnje leto manj cvetela. Če bodo temperature previsoke, bodo rastline zdivjale v višino, cvetja pa bo prav tako bolj malo. Po sajenju jih ne pozabimo redno zalivati, vse dokler zemlja ne pomrzne.

Mačehe so dvoletne rastline, ki najbolje uspevajo na sončnih legah, če bodo imele vsaj šest ur svetlobe, bodo cvetele vso zimo. Izberimo jim gredo, kjer je zemlja bogata s šoto ali kompostom. Odcvetele cvetove sproti odstranjujemo in jih odrežemo čim bližje steblu, s tem rastline spodbudimo k tvorbi novih cvetov.

