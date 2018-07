Okrasili vozila in se podali na konjiške in zreške ceste + FOTO

Dan šoferjev in avtomehanikov (13. julij) so včeraj obeležili tudi na Konjiškem in Zreškem. Letošnjo povorko vozil je pripravil Jekleni konjiček – konjiški oldtimer klub. Kolona vozil je tokrat na povorko krenila iz Slovenskih Konjic proti Zrečam in Stranicam.

Na koncu so podelili tri nagrade. Kdo je imel najlepše okrašeno vozilo, kdo je prišel z najstarejšim vozilom (četnik 1972) in kdo od udeležencev ima vozniško dovoljenje najdlje (od leta 1958), pa bomo objavili v četrtek v lokalnem časopisu NOVICE.

