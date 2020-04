OKP Rogaška Slatina odprl zbirne centre

Javno podjetje OKP Rogaška Slatina je v torek spet odprlo zbirne centre, v katerih občani odlagajo različne odpadke. Zbirni centri so bili zaprti od začetka boja proti epidemiji koronavirusa.

Zbirni centri po posameznih občinah imajo delovni čas kot pred zaprtjem, seveda pa veljajo ukrepi za zajezitev širjenja virusa. Obvezna je uporaba zaščitne maske in rokavic, med uporabniki zbirnih centrov je treba upoštevati varnostno razdaljo petih metrov, v zbirnem centru je naenkrat lahko pet oseb. Glede na to, da so bili zbirni centri zaprti dober mesec, je verjetno v prvih dnevih več obiska, ki pa ga je gotovo malo zavrlo slabo vreme prve delovne dni tega tedna. (RN)