Ognjiščna potica Danice Sagadin Leskovar

Danica Sagadin Leskovar predstavlja recept za ognjiščno potico, tradicionalno sladico in tudi kulinarično posebnost na Bistriškem. V lanskem letu je na Podobah bistriških domačij dobila za to potico zlato priznanje.

Pri pripravi ognjiščne potice rada uporablja predvsem domačo skuto, mleko, smetano. Ker pa domačih sestavin ni vedno na voljo, uporabi sestavine, ki so na voljo na tržišču. Suhi kvas se lahko zamenja s polovico kocke svežega kvasa, takrat pa se naredi kvasni nastavek, tako da se od 2 dl mleka odlije v drugo posodico 0,5 dl in se doda kvas ter žlička sladkorja ter se pusti na toplem 10 minut, da vzhaja. Ognjiščna potica je v vsakem primeru odlična, vsaka sladica pa seveda nosi tudi osebno noto gospodinje, ki jo pripravlja.

Sestavine

Testo: 350 g gladke moke, 1 suhi kvas, 50 g sladkorja, ščep soli in 2 dl mlačnega mleka, 0,5 dl sladke smetane.

Premaz: 5 dl mleka, 50 g sladkorja, 50 g pšeničnega zdroba. Iz teh sestavin skuhamo gost mlečni zdrob.

Nadev: 500 g skute, 2 vanilijeva sladkorja, 1 celo jajce in 4 žlice sladkorja

Preliv: 1,5 dl sladke smetane, 1 rumenjak, 2 žlici sladkorja in 1 vanilijev sladkor

Priprava

V posodo damo moko, suhi kvas, sladkor, ščep soli, mleko in sladko smetano. Iz sestavin zgnetemo kvašeno testo, če je premehko dodamo še malo moke. Pokrijemo s krpo in pustimo vzhajati na toplem eno uro.

Medtem skuhamo mlečni zdrob iz mleka, pšeničnega zdroba in sladkorja ter ohladimo. Vzhajano testo razvaljamo v obliki kroga s premerom cca 36 cm. V pekač damo papir za peko in nanj prenesemo testo. Namažemo ga s kuhanim mlečnim zdrobom in nadevom iz mešanice skute, vanilijevega sladkorja, sladkorja in jajca. Malce pridvignemo robove testa, tako da nastane testeni rob. Potem prelijemo s stepeno sladko smetano, v katero smo rahlo umešali rumenjak in dodali sladkor ter vanilijev sladkor.

Pečico segrejemo na 180 do 200 stopinj Celzija in pečemo pol ure na srednji rešetki. Čas peke je odvisen od pečice.