Ogenj opustošil dom družine Peršuh iz Stražgonjce

Minulo sredo, 24. januarja, je v popoldanskih urah, okoli 14., zagorel stanovanjski objekt v naselju Stražgonjca, v bližini Pragerskega.

Požar se je razširil do ostrešja in mansardnega stanovanja, ki je delno zgorelo. V času požara v hiši ni bilo nikogar. Materialna škoda znaša po nestrokovni oceni policistov 150.000 evrov. Po prvih ugotovitvah policije je tuja krivda za nastanek požara izključena, domnevno naj bi bila kriva elektrika. Na srečo v požaru ni bilo poškodovanih.

Ko je zagorelo, ni bilo nikogar doma

Stanovanjska hiša, ki jo je opustošil ogenj, je bila dom družine Peršuh. Postavila sta jo zakonca Anita in Bojan, in približno desetletje v njej živela skupaj s sinovoma Gašperjem in Maticem. Slednja sta slovenski javnosti dobro znana kot člana popularne glasbene zasedbe Polkaholiki. Skupina je imela tu prostor za vaje, tako so jo v ognju skupili tudi nekateri instrumenti.

»O požaru me je obvestil sosed in ob prihodu domov, so bili tam že gasilci,« pove Anita. »Z možem sva bila v službi, otroka na faksu … Rešili smo, kar je bilo mogoče, a je hiša uničena, ni primerna za bivanje. Kako bo, pa je ta čas še negotovo. Ostrešje in mansarda sta uničena, kaj se bo dalo rešiti in obnoviti v spodnjem nadstropju še ne vemo, saj je zaradi gašenja z vodo vse razmočeno,« pripoveduje s tresočim glasom in se obenem zahvaljuje za pomoč, vsem, ki jim ta čas stojijo ob strani.

Za zdaj niso pod isto streho

»Toliko dobrih ljudi je okoli nas in nam pomagajo,« poudari Anita: »Zelo smo hvaležni vsem, ki nam v tem času pomagajo – sorodnikom, znancem, sosedom, sodelavcem in delodajalcem, podjetju Avtoservis Kavčič in Dom dr. Potrča Poljčane, kjer sva zaposlena z možem … Izjemno nam pomaga sokrajan, podjetnik Jože Fingušt, ki je sinovoma nemudoma ponudil stanovanje za bivanje, tudi s hrano nam pomaga … Z možem pa sva zdaj pri moji mami …«

Uničeno skoraj vse imetje

Kljub veliki izgubi so v družini hvaležni, da so vsi zdravi in da ogenj ni nikogar ogrozil. Uničeno pa je skoraj vse imetje, vse njim ljube stvari. V družini Peršuh upajo in verjamejo, da jim čim prej uspe rešiti bivanjsko stisko in urediti skupen dom, kot so ga imeli.

Na kraju so bili gasilci več PGD – Šikole, Jablane, Starošince, Pragersko in Lovrenc na Dravskem polju. (B. Petelinšek, foto arhiv A. Peršuh)