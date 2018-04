Odmevi na štajersko dopinško afero: Je bistriški šport ‘čist’?

V Mariboru so prejšnji teden zaradi trgovanja s prepovedanimi poživili pridržali dva nekdanja atleta. Ker sta v Slovenski Bistrici tik pred vrati dve večji športni prireditvi – to nedeljo bo Bistriški tek, čez dober mesec dni pa Mednarodni atletski miting – se postavlja vprašanje, kako se z dopingom oz. nadzorom spoprijemajo organizatorji.

»98 % športnikov na Bistriškem ne uživa nedovoljenih substanc, to vem. A roko v ogenj ne dam za nikogar.« Tako med drugim pravi Marjan Štimec, nekoč vrhunski športnik in trener, danes prvi mož Zavoda za šport Slovenska Bistrica.

Direktor atletskega mitinga Boštjan Fridrih pa pove, da so imeli v zadnjih treh letih redno doping kontrolo. Vsako leto so testirali predvsem najboljše domače in tuje atlete, ki so kandidirali za največja atletska tekmovanja kot so olimpijske igre ali svetovno ter evropsko prvenstvo. Kaj so pokazali rezultati in tudi o tem kako ‘čist’ je po njegovem bistriški šport – pa v novi številki Bistriških novic.