Odlok o taksi službah: Februarja se v Celju začenja nadzor

Mestna občina Celje (MOC) je januarja razpisala deset terminov za opravljanje izpita o poznavanju občine in lokalnih značilnosti. Kot so nam v ponedeljek pojasnili na MOC se je do srede, 23. januarja, prijavilo več kot 70 odstotkov vseh kandidatov avto taksi prevozov. Trije kandidati niso bili uspešni, zato bodo morali izpit ponovno opravljati. »Veseli smo, da je odziv večine kandidatov avto taksi prevozov pozitiven in da je večina zelo dobro predelala gradivo, ki so ga imeli na voljo. Nekateri posamezniki so povedali, da so med pripravo na izpit izvedeli marsikaj novega o našem mestu ter okolici in da jim bo pridobljeno znanje koristilo tako v poklicnem kot tudi v zasebnem življenju. Še posebej smo bili veseli, da je gradivo pri nekaterih kandidatih vzbudilo toliko zanimanja, da so si znamenitosti Celja tudi sami ogledali,« pojasnjujejo na občini.

Kaj pravijo taksisti?

Primož Rozman, lastnik Taxi Maxi, pravi, da so njegovi šoferji večinoma že vsi pristopili k izpitom. »Kar nam je občina naložila, smo uredili vse, konec meseca oddamo vse papirje, težav pri nas z uveljavitvijo odloka ne pričakujemo,« pojasnjuje. Pričakuje pa, da se bodo cene storitev zaradi dodatnih stroškov pri uveljavitvi odloka dvignile. Sami namreč obratujejo s trinajstimi vozili, to pomeni 520 evrov dodatnih fiksnih stroškovna mesec. Nesmiselno se mu zdi tudi dejstvo, da se morajo taksisti učiti o mestnih znamenitostih, medtem ko se z voznikom avtobusov ni dovoljeno pogovarjati. »Tudi oni vozijo turiste, pa zanje vse te spremembe ne veljajo,« razmišlja.

Tudi znani celjski taksist Asim Maslo bo ravno na današnji dan, v sredo, pristopil k izpitu. »Z nabavo novega vozila sem dvignil nivo vozil, strankam bom ponudili največ, kar lahko za to ceno,« je jasen. Celjskega javnega potniškega prometa ne jemlje za konkurenco, saj svoje stranke vozi od vrat do vrat, kar avtobusi ne morejo. »Prav bi bilo, da bi inšpektorji preverili zaposlitve v taksi službah družb z omejeno odgovornostjo, kjer šoferji prijavljeni za delo dve uri na teden, vozijo pa po dvanajst ur na dan,« razmišlja.

Selimir Konatar, lastnik Taksi Sare, nam je pojasnil, da so se trije njegovi šoferji že udeležili izpitov. »Sam bom počakal, kaj se bo izcimilo iz vsega tega. Občina bi morala organizirati tečaje zastonj, udeležba pa bi morala biti obvezna. Ne razumen, zakaj moramo plačati, da lahko delamo reklamo za mesto zastonj. Vseskozi se kregamo tudi za parkirna mesta, a za ta v odloku nikjer ni navedeno, kje so, ukinili so tudi številna prepotrebna,« je huduje. Dodaja, da jim občina ne nudi nič, postavlja pa pogoje. »Prvi sem za to, da se red naredi, a ne na tak način,« pravi.

Zaposlovali bodo

Taksi prevoznik Cammeo je vse svoje voznike prijavil na razpisane izpitne roke. Kot pojasnjujejo v družbi Cfleet, je njihova družba navzoča v Ljubljani, Mariboru, Kopru, kjer so podobni odloki in jim omenjeno ne predstavlja logistične težave. »Delujemo na principu, da se lahko v vsakem trenutku prilagodimo na morebitne zakonske spremembe. Cene ostajajo enake, imamo enotno tarifo. Menimo, da smo kvaliteten sogovornik in odgovorni partner, ko govorimo o razvoju javnega prevoza,« so jasni. Dodajajo še, da vsaka konkurenca pozitivno vpliva na izboljšave, Cammeo pa uvaja in ohranja visoki nivo storitve, kjer je pomemben poudarek na profesionalnih voznikih in urejenih ekoloških vozilih. Če nekateri razmišljajo o zmanjšanju obsega poslovanja, pa imajo oni v načrtu širitev svojega in bodo posledično še dodatno zaposlovali voznike.

Bistvene spremembe

Vozniki bodo morali imeti opravljen prej omenjen izpit o poznavanju MOC in njenih kulturnih, turističnih in naravnih znamenitosti, drugih pomembnih lokacij ter poznavanja ulic. Prav vsi bodo potrebovali potrdilo o znanju slovenščine, potrdilo o znanju enega izmed tujih jezikov, veljavno vozniško dovoljenje bodo morali imeti vsaj tri leta, ne smejo biti mlajši od 21 let ter ne smejo imeti statusa voznika začetnika. Prevozi se lahko izvajajo le z vozili, katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 5.

Taksa za vozilo znaša 40 evrov

Mesečna taksa za posamezno vozilo znaša 40 evrov, v ceno pa je vključena uporabnina za občinska avto taksi postajališča. Do sorazmerne oprostitve plačila občinske takse za uporabo postajališč bodo upravičena električna vozila, vozila katerih motor ustreza emisijskim zahtevam minimalno EURO 6, vozila na stisnjeni zemeljski plin ter vozila na hibridni pogon, vozila, ki imajo možnost prevoza invalidov v invalidskem vozičku brez presedanja, in vozila, ki so v celoti v rumeni barvi ter imajo na sprednjih vratih obojestransko nalepko s celjskim grbom.