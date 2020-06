Odlični rezultati na bistriškem atletskem mitingu. Domačin Nino Celec zmagal v skoku v daljino.

Atletsko društvo Slovenska Bistrica je danes organiziralo Atletski miting Slovenska Bistrica 2020 in Stepišnikov memorial v metu kladiva. Miting je štel tudi za Atletsko ligo Telekom Slovenije in je potekal nekoliko drugače, kot v minulih letih. Zaradi znanih razmer, povezanih z virusom Covid-19, je bilo tekmovanje namenjeno samo slovenskim atletom in atletinjam. Na sporedu je bilo 9 moških članskih disciplin ter 10 ženskih članskih disciplin ter še nekatere metalske discipline za starejše in mlajše mladince in mladinke ter tek na 60 metrov za pionirje in pionirke.

Kristjan Čeh (Ptuj) je disk vrgel znova izjemnih 65,58 m. Na 300 m je Luka Janežič (Kladivar Celje) zmagal z 32,57 sekundami, Agata Zupin (Velenje) pa s 37,63. Obetavna Lia Apostolovski (Mass) je za šest centimetrov izboljšala slovenski rekord mlajših članic v skoku v višino z 1,92 m. Na 5000 metrov je s 15:38,33 slavila Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass), Neja Filipič (Mass) pa v skoku v daljino s 6,56 metra.

Kako so se odrezali številni bistriški atleti? Nino Celec je po enoletni odsotnosti zmagal v skoku v daljino (7,26 m). Klemen Španring je v teku na 3000 metrov osvojil deveto mesto (9:20,09 min). Aleks Jesenek (11,16 s) je v teku na 100 metrov osvojil šesto mesto v kvalifikacijah in se uvrstil v A finale, kjer nato ni nastopil. Rene Pernek Acker je v teku na 200 metrov osvojil peto mesto (22,86 s). Gala Trajkovič je v teku na 300 metrov osvojila sedmo mesto (40,00 s). Klemen Modrijančič je zmagal v teku na 60 metrov za pionirje (7,50 s), med pionirkami pa je bila najvišje uvrščena Nuša Majer na šestem mestu (8,33 s).

Direktor mitinga Boštjan Fridrih je povedal: »Zelo smo veseli, da smo lahko miting sploh organizirali. Slovenski atleti in atletinje so pokazali, da »korona kriza« ni vplivala na njihov trenažni proces, tako da so rezultati nekaterih celo nad pričakovanji, kar nas seveda zelo veseli. Bili so danes odlični pogoji za skakalne in metalske discipline, nekoliko manj za sprinterske, kajti bil je močan proti veter. Ko potegnem črto, smo z vsemi rezultati zelo zadovoljni.« (D.G.)