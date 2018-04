Odbor Evropskega parlamenta za regionalni razvoj obiskal naše kraje

V Sloveniji in v naših krajih se je na tridnevnem obisku mudila delegacija Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj, ki se je tekom obiska s predstavniki vlade, DZ, državnega sveta, lokalne samouprave pogovarjala o izzivih regionalne politike, s poudarkom na kohezijski politiki v novi finančni perspektivi.

Pretekli teden se je na pobudo evropskega poslanca Franca Bogoviča v Sloveniji na tridnevnem obisku mudila osemčlanska delegacija Odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj. Delegacija je obisk začela v Ljubljani, kjer jim je župan Zoran Jankovič predstavil projekt Ljubljana – Evropska zelena prestolnica 2016, nato so si ogledali Regionalni center za ravnanje z odpadki na Ljubljanskem barju, sestali pa so se tudi s predstavniki slovenskih občinskih združenj. Drugi dan obiska so nadaljevali s sestankom na službi vlade za regionalni razvoj in s srečanjem z ministrico Alenko Smerkolj ter njeno ekipo, popoldan pa so se odpravili v Posavje, kjer so se na gradu Rajhenburg srečali s posavskimi župani, ki so predstavili največji projekt, financiran s strani Kohezijskega sklada ter spregovorili o tem, kaj je v evropski kohezijski politiki potrebno podpirati v prihodnje. Popoldanski obisk so nadaljevali v Podčetrtku, kjer jim je župan Peter Misja predstavil delovanje občine in številne projekte, ki so bili izvedeni s pomočjo evropskih sredstev, na delovni večerji pa se je odboru pridružil še gospodarski minister Zdravko Počivalšek.

Zadnji dan obiska so evropski poslanci zaključili v Slovenski Bistrici, kjer so se udeležili posveta z naslovom Izzivi kohezijske politike v novi finančni perspektivi, na kateri so poleg članov delegacije Evropskega parlamenta sodelovali tudi predstavniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije, slovenski člani Odbora regij, Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija in predstavniki Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.