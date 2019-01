Od padca Pohorskega bataljona mineva 76 let

Jutri (v torek, 8. januarja) bo minilo 76 let od padca Pohorskega bataljona. Spominsko slovesnost, ko so se spomnili krvavih dogodkov iz druge svetovne vojne, so v soboto tradicionalno pripravili pri Treh žebljih na Osankarici. Slavnostni govornik je bil tokrat predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, ki je posvaril pred nevarnostmi populizma. Dogodka pa so se udeležili tudi drugi visoki predstavniki države. Poleg Židana denimo tudi predsednik republike Borut Pahor.

Foto: arhiv Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica