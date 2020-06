Od konca tedna spet Teden restavracij

Akcija Teden restavracij promovira vrhunsko slovensko kulinariko. V njo so vključene najboljše slovenske restavracije in chefi, ki dvakrat letno – spomladi in jeseni – v desetih dneh najbolj kulinaričnega tedna v letu v svojih restavracijah predstavijo svoje znanje v najmanj treh dejanjih – hodih.

Cena posebej za Teden restavracij kreiranih menijev je prijazna do stalnih gostov, ki so s tem nagrajeni za svojo zvestobo, in novih, za katere je to priložnost za spoznavanje vrhunske kulinarike, ki ni nujno, da je vedno draga in elitistična.

Samo najboljše restavracije

Teden restavracij je ekskluzivna prireditev, na katero so vabljeni samo tisti, ki radi (in) dobro jejo (dobrojedci) in v kateri lahko sodelujejo samo najboljše slovenske restavracije. Osnova za izbiro so ocene kulinaričnega kritika Uroša Mencingerja na spletnem portalu Izbor okusov www.vivi.si.

Kot so pojasnili organizatorji, so že prvi dan odkar so objavili sodelujoče restavracije, skupno v celotni Sloveniji prejeli ar 10 tisoč rezervacij za menije najbolj okusnega tedna v letu. (UC)

Teden restavracij: 12. do 21. junij 2020

Katere restavracije sodelujejo v Tednu restavracij na Štajerskem?

Gostilna pri Kmetec, Celje

Gostilna Francl, Celje

Galerija okusov, Novo Celje

Restavracija hotela Evropa, Celje

Gostilna Oštirka, Celje

Restavracija Hotel A, Arja vas

Gostilna Triglav, Dobrna

Pavus – Grad Tabor, Laško

Gostišče Jurg, Rogaška Slatina

Restavracija Amon, Olimje

Gostilna Grič by Andrej Smogavc, Slovenske Konjice

Vila Herberstein, Velenje

Steakhouse Rožmarin, Maribor

Restavracija Sedem, Maribor

Restavracija Mak, Maribor

Gostilna pri Lešniku, Maribor

Fudo, Maribor

City Terasa, Maribor

Miza za štiri, Zgornja Polskava

Hiša Denk, Zg. Kungota

Gostilna Ribič, Ptuj

Gostilna Grabar, Ptuj