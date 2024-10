V avli Osrednje knjižnice Celje (OKC) na ogled razstava z naslovom Od habsburških Brionov do medvojnega Celja: zgodba družine Turk. Na odprtje so avtorji obiskovalce vabili s vprašanjem, kaj imajo skupnega Brionski otoki v hrvaški Istri in slovensko Celje? Odprtje je kulturno obogatil Mešani pevski zbor Encijan iz Pulja, koncert pa so pripravili še v Veliki dvorani Narodnega doma Celje. Foto: zajem slike OKC.