Očistimo Slovenijo: S prostovoljci nad divja odlagališča

Slovenski prostovoljci, tudi iz občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje, bodo v akciji Očistimo Slovenijo znova del večmilijonske množice, ki bo čistila svoje države. Cilj globalnega projekta je združiti 5 odstotkov prebivalcev iz 150 držav v največji čistilni akciji, ki bo v vseh državah na isti dan.

Skupaj zmoremo več!

V Sloveniji imamo – po podatkih iz leta 2018 – okoli 10.000 divjih odlagališč. V letu 2010 pa je nazadnje potekala največja prostovoljna akcija v zgodovini Slovenskih Konjic. Takrat se ji je v Dravinjski dolini pridružilo skoraj 1.500 prostovoljcev. Popisali in fotografirali so več kot 70 divjih odlagališč in zbrali skoraj 43 ton odpadkov, kar je predstavljalo 300 kubičnih metrov smeti.

Kot je povedal občinski koordinator akcije Očistimo Slovenijo (za Slovenske Konjice) Primož Punčuh, je ozaveščanje mladih in malo manj mladih še vedno nujno. Ob tem je dodal: “Zato bomo akcijo letos ponovili. 15. septembra bomo pokazali, da znamo stopiti skupaj in narediti nekaj dobrega za nas in naše potomce. Skupaj zmoremo več!”

Čiščenje in kontakti

Tretja sobota v septembru bo predvsem v znamenju čiščenj divjih odlagališč. Kjer pa jih ne bodo zaznali, bodo čistili sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske, okolice šol in vrtcev ter vode, nabrežine in obale.

V Slovenskih Konjicah, Zrečah in Vitanju lahko že zdaj sporočite, kje so večja onesnaženja (črna odlagališča ipd.).

Veste za kakšno divje odlagališče v vaši občini?

V želji, da jih najdemo čim več, jih sporočite na spodnje kontakte.

Slovenske Konjice

FB: Očistimo Konjice

Mail: konjice@ocistimo.si

Primož Punčuh (akcija poteka preko Lions SK): 040 527 276

Vitanje

Peter Mauc (predsednik Turističnega društva Vitanje): 051 632 112

Zreče

Akcijo bo organizirala Občina Zreče v sodelovanju z društvi, predvsem za čiščenje morebitnih divjih odlagališč.

Občina Zreče: 03 757 17 00

Slovenija in svet

Več in podrobneje tudi v lokalnem časopisu NOVICE.