Obsotelje: Spominske slovesnosti po naših krajih

Ob prazniku spomina na mrtve, 1. novembra, bodo spominske slovesnosti potekale na naših pokopališčih, tam se bodo spomnili tistih, ki so nam bili najbližji. Že prejšnji teden pa so potekale spominske slovesnosti, ki jih pripravijo po naših občinah. Dogodki so bili prejšnji teden zato, ker so v tem tednu otroci na počitnicah, ki jim pravijo krompirjeve. Na vseh teh dogodkih smo se spomnili vseh, ki so odšli pred nami, tako tistih, katere smo poznali kot vseh padlih v različnih vojnah. (RN)

