Obsotelje: Na obisku ministra Vrtovec in Hojs

Ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec in notranje zadeve Aleš Hojs sta danes v sklopu obiska naših krajev obiskala tudi občino Rogatec in se odzvala vabilu župana Martina Mikoliča.

Glavna tema pogovorov je bilo reševanje problemov, ki jih imajo prebivalci te občine v času turistične sezone, ko zaradi kolon na cestah proti mejnima prehodoma Rogatec in Dobovec ne morejo do svojih domov. Kot je povedal župan Martin Mikolič, minister Jernej Vrtovec pa potrdil, se zavedajo, da bodo kolone turistov v času poletja stalnica obmejnih krajev, zato je potrebno domačinom zagotoviti čim manj težav ob tem. Dogovorili so se, da bi v prihodnje uredili druge lokalne ceste, ki vodijo do domačij občanov občine Rogatec – gre za ceste v Žahenberc, in dve v Log in v nadaljevanju skozi Trlično v Dobovec. Minister za infrastrukturo je dejal, da se bodo priprave potrebnih dokumentov za obnove teh cest lotili kmalu, a prihodnje poletje ceste še ne bodo urejene. Tako župan kot minister za notranje zadeve sta ob tem dodala, da občina pri zagotavljanju čim manj težav domačinov ob prometnih zamaških zelo dobro sodeluje z policijo. Aleš Hojs je na naše vprašanje o migracijskih tokovih ta hip dejal, da je trenutno največ ilegalnih prestopov meje v jugozahodnem delu Slovenije, preko reke Sotle je tega v tem času precej manj. V sklopu obiska rogaške občine so namenu predali prenovljeno cesto v Dobovcu, kar je sicer bilo narejeno že lani. (J. S.)

