Obsotelje in Kozjansko: podjetja delo prilagajajo, turizem je ugasnil

Koronavirus se širi tudi po Obsotelju in na Kozjanskem. Za zdaj so potrjene okužbe v Šmarju pri Jelšah, Rogaški Slatini in Podčetrtku.

Največje žarišče okužb je v občini Šmarje pri Jelšah. Danes naj bi bili znani rezultati testiranj na virus v tamkajšnjem domu upokojencev – včeraj smo poročali, da zaposlena, pri kateri so posumili na okužbo, virusa nima.

V šmarski občini so že konec tedna vrata poleg lokalov zaprla tudi mnoga večja podjetja.

Turizem na pavzi

Tudi v Rogaški Slatini, kjer so prav tako odkrili več primerov okužb (7 – po uradnih podatkih do včeraj dopoldne), podjetja prilagajajo delo.

V Steklarni Rogaška so zmanjšali obseg poslovanja na najnujnejši minimum, saj peči ne morejo kar ugasniti. Večina oddelkov, pa tudi proizvodnja embalaže v Kozjem, je zaprta, delavci pa doma čakajo na delo.

Vrata zapirajo tudi hoteli, kjer izpad dohodkov beležijo že več tednov. Zaprt je Medical center Rogaška, pa Grand hotela SAVA in hotel Zagreb, Atlantida Boutique hotel, vrata zapira tudi Grand hotel Rogaška.

Okužba tudi v Podčetrtku

Uradno potrjen primer okužbe s koronavirusom imajo tudi v Podčetrtku (do včeraj dopoldne 1 primer, navajajo na Nacinalnem inštitutu za javno zdravje).

Od ponedeljka je že zaprt kompleks Term Olimia, tudi posestvo Jelenov greben, …

(N. K.)