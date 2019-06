Obsotelje in Kozjansko: Voda zalivala stavbe, ceste, …

Minuli konec tedna so obilne padavine povzročale kar nekaj težav v Obsotelju in na Kozjanskem. Kot smo že poročali, je bilo največ težav v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah in Rogatcu, kjer je voda zalivala stavbe, ceste … Ogromno so s posredovanjem rešili gasilci prostovoljnih društev. Na terenu so bili gasilci Prostovoljnih društev Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kostrivnica, Sveti Florjan, Rogatec, Pristava pri Mestinju, Sela-Verače-Virštanj, Imeno in Šmarje pri Jelšah.

Objavljamo nekaj fotografij vremenske ujme iz Rogaške Slatine in Šmarja pri Jelšah. Foto: Jože Strniša in občina Šmarje pri Jelšah.