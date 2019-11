Obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah praznovala 40 let

OOZ Šmarje je v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek pripravila že tretjo prireditev, ki so jo poimenovali Od znancev in prijateljev, s katero obeležujejo 40 let uspešnega delovanja. Tokrat je imela prireditev tudi humanitarno noto.

V uradnem delu prireditve se je na odru pred velikim številom obiskovalcev zvrstilo kar nekaj govorcev, v nadaljevanju pa so podelili številna priznanja svojim članom. Predsednik OOZ Šmarje Aleš Seidl je bil zelo vesel dejstva, da v zbornico, ki ima trenutno 353 članov, prihaja vse več mladih, zaradi česar bo tudi razvoj podjetništva šel naprej. Izrazil je zadovoljstvo: “Ker je med nami več tistih, ki odločajo o našem vsakdanjem življenju. Njihova prisotnost kaže, da je naša zbornica na pravi poti«. V imenu županje in županom občin, na območju katerih deluje OOZ Šmarje, je prisotne nagovoril domači župan Peter Misja. Spomnil je, da so bili ti kraji pred 40 leti, ko je nastala obrtna zbornica, precej nerazviti, na sedanjo stopnjo razvitosti so prišli tudi z veliko pomoči obrtnikov in zbornice.

Predsednik Obrtne zbornice Slovenije Meh je najprej dejal, da ima slovenska obrtna zbornica okoli 25 tisoč članov, kar dva tisoč so jih pridobili v zadnjem času. Pohvali se je, da zbornica zastopa interese obrtnikov v odnosu do države in dodal, kako bi bil marsikateri zakon drugačen, če ne bi posredovala zbornica. Bil je kritičen do ljudi, ki izkoriščajo socialno zakonodajo in pohvalil ministra Zdravka Počivalška ter ministrico mag. Ksenijo Klampfer in grajal odločitev Banke Slovenije, ki je zaostrila pogoje za podeljevanje kreditov. Zaključil je z mislijo, »če boste vi, člani obrtne zbornice dobro gospodarili, bo šlo dobro vsem v državi«. Spregovoril je tudi Zdravko Počivalšek, a o njegovem nagovoru prihodnjič.

Letošnja prireditev je imela dobrodelni značaj, saj so ob koncu prireditve podelili listino, s katero se zavezujejo k sofinanciranju šole v naravi za učence iz naših osnovnih šol, ki imajo slabši socialni status in si ne morejo privoščiti stroškov za ta del šolskega izobraževanja. Pri tej akciji je OOZ Šmarje sodelovala z Lions klubom Rogaška. Listino je v imenu šol naših krajev sprejela ravnateljica OŠ Lesično Irena Krajnc in ob zahvali za plemenito gesto izrazila željo, da bo čez nekaj let prav zaradi te pomoči kateri od učencev postal uspešen podjetnik. Kot je na prireditvah OOZ Šmarje običajno, so svojim članicam in članom podelili jubilejna priznanja za večletno ukvarjanje z podjetništvom. Ružica Polajžer, Radojka Petek, Franci Žerak, Darko Stojnšek in OOZ Šmarje so prejeli še priznanja Obrtne zbornice Slovenije. O tem, koliko so zbrali v dobrodelni akciji pa v tiskani izdaji Rogaških novic. (Jože Strniša)