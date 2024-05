Obnovljeni igrišči na Hudinji in v Mestnem parku

Zabava na prostem. Odslej bo mogoča na dveh obnovljenih lokacijah: na otroškem igrišču v Mestnem parku in na športnem igrišču na Hudinji.

V Mestni občini Celje so uspešno končali obnovo otroškega igrišča v Mestnem parku Celje in športnega igrišča na Hudinji pri osnovni šoli. Na Hudinji gre za eno izmed bolj priljubljenih športnih površin v Celju, kjer so z obnovo poskrbeli za še boljšo športno izkušnjo in varnost osnovnošolcev ter vseh ostalih športnih navdušencev, ki igrišče redno uporabljajo. Na igrišču so sanirali razpoke, preplastili igralno površino, na novo zarisali označevalne črte ter obnovili varovalno žično ograjo. Med poletnimi počitnicami bodo obnovili še tribune. Za obnovo igrišča na Hudinji je bilo izbrano Javno podjetje Zelenice, vrednost obnove pa je znašala 28.964 evrov.

Poletno neurje prineslo obnovo

Spomnimo. Igrišče v Mestnem parku pri Ledeni dvorani je uničilo poletno neurje, zato ga je bilo treba temeljito obnoviti. V sodelovanju z Javnim podjetjem Zelenice so sanirali škodo ter uredili okolico. V celoti so odstranili z muljem poplavljen rečni prodec in po vsej površini igrišča nasuli novega. Kupili in namestili so nova igrala. Vrednost vseh opravljenih del in novih igral je znašala dobrih 80.000 evrov. Kje bodo uredili naslednje otroško igrišče, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.