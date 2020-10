Obnovljenega igrišča na Zbelovem so poleg nogometašev veseli tudi otroci in gasilci

Športno igrišče na Zbelovem vabi z novo podobo. Denar za preplastitev igrišča so zagotovili iz participativnega proračuna občine Slovenske Konjice – gradbena dela so stala dobrih 26.000 evrov, za opremo igrišča pa je svoj denar, namenjen za naložbe, prispevala Krajevna skupnost Zbelovo. Postavitev košev, golov, manjših skladiščnih prostorov za športno opremo, otroških igral ter zaščitne mreže bo skupaj stala 15.000 evrov. Ugotovljene pomanjkljivosti so z uveljavljanjem reklamacije pri izvajalcu že uredili. Zbelovsko nogometno moštvo tako lahko v sklopu medobčinske lige znova domače tekme igra na svojem igrišču. To je bil tudi eden ciljev pobudnikov obnove, ki so že ob prijavi projekta poudarili, da bodo s tem boljše pogoje dobili tudi otroci iz bližnjega vrtca in gasilci za svoje vaje. (Jure Mernik)

