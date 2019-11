Obnovili bodo cesto od Žičke kartuzije do Straže na Gori

Predvidoma ta teden naj bi Direkcija RS za infrastrukturo začela z obnovo ceste od Žičke kartuzije do Straže na Gori. Gre za 1.350 metrov dolg odsek na cesti Žiče–Dramlje, 1.240 metrov jo je v konjiški občini, preostalih 110 metrov pa v občini Šentjur.

Gradbena dela bodo obsegala razširitev obstoječe ceste, izgradnjo podpornih in opornih zidov, ureditev odvodnjavanja, postavitev nove jeklene varovalne ograje, postavitev vertikalne in horizontalne signalizacije ter asfaltiranje vozišča.

Izbrani izvajalec del je VOC Celje. Sicer pa gre za dobra 2,2 milijona evrov vredno naložbo, s katero naj bi končali do sredine maja 2020. V času gradbenih del je predvidena popolna zapora ceste (obvozi bodo urejeni), razen v času božično-novoletnih praznikov in v času zimskih razmer. (Jure Mernik)

Foto: Google Street View