Obnova Žičke kartuzije ostaja v načrtih kljub menjavi vlade

Kljub menjavi vlade naj ne bi prišlo do sprememb pri načrtovani obnovi cerkve v Žički kartuziji. Država je za ta projekt že zagotovila dva milijona evrov v dveh letih. Na Občini Slovenske Konjice pa pričakujejo, da bodo pogodbo s pristojnim ministrstvom podpisali v naslednjih dneh. Medtem so objavili tudi že razpis za izvajalca del – rok za oddajo ponudb se izteče 23. marca. Konjiški župan Darko Ratajc je poudaril, da so po januarskem delovnem sestanku na Ministrstvu za kulturo že pridobili soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine, imenovali gradbeni odbor, ki mu predseduje državnozborski poslanec Bojan Podkrajšek, in naredili popise potrebnih gradbenih del. “Verjamem, da bomo lahko čez dober mesec začeli z obnovo cerkve,” pravi Ratajc.

Kako bodo cerkev obnovili, ali bo kartuzija v času del odprta in kaj se tam še dogaja, preverite v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

