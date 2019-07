Obletnica velikega skoka za človeštvo

50 let je minilo od prvega pristanka človeka na Luni. V vitanjskem Centru Noordug so jubilej počastili s filatelistično razstavo Človek na Luni – 50 let od Apolla 11.

Začenja se s pogledom v nebo, sledijo ji grška mitologija in številna prelomna odkritja človekovega vstopa v vesolje. Večji del razstavljene filatelistične zbirke je ameriški, dopolnjuje pa jo bogata slikovna dokumentacija pokojnega Michaela Focka. Na ogled so posebne poštne znamke priložnostnega poštnega žiga ter izdaja priložnostne jubilejne razglednice. Avtor razstave je Tone Petek iz Filatelističnega in numizmatičnega kluba Celje. Pri postavitvi razstave so sodelovali še Pošta Slovenije, Filatelistična zveza Slovenije, Klub zbirateljev Rogaška Slatina, Ljudski muzej Rogaška Slatina, Veni Ferant, Rafael Počivašek, Igor Pirc in Igor Topole. Na odprtju razstave so zbrane nagovorili državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Franc Vesel, vitanjski župan Slavko Vetrih in direktor Centra Noordung dr. Dominik Kobold. (Več v četrtkovi izdaji NOVIC).