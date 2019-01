Obe zeliščni soli Majnika izbrani med najboljše v Alpski regiji

Navadna in Premium zeliščna sol Majnika sta bili jeseni izbrani med 20 najboljših slovenskih kulinaričnih spominkov v Alpski regiji. Premium sol je dobila tudi bronasto priznanje strokovne komisije, ki je ocenila, da so hranilno zelo bogato rastlino, t.j. korenino svetlobe, na inovativen način vnesli v vsakdan ljudi. »To je zelo veliko priznanje za nas in naše delo, saj potrjuje, da je naša zeliščna sol Majnika v zadnjih letih postala prepoznavna ne samo na lokalni, temveč tudi na nacionalni in mednarodni ravni,« je povedala Katja Temnik iz Zeliščnega vrta Majnika v Žičah.

