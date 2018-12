Svetniki v Slovenskih Konjicah, Zrečah, Vitanju in Oplotnici imenovali člane KVIAZ-a

V minulih dneh so se na prvih sejah zbrali novoizvoljeni konjiški, zreški, oplotniški in vitanjski svetniki ter začeli z delom. Kot enega izmed prvih organov so izvolili komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter administrativne zadeve ali na kratko KVIAZ.

Člani KVIAZ-a Občine Slovenske Konjice so postali Jožef Satler iz stranke SDS, dr. Jernej Štromajer iz SD, Drago Ratajc iz Neodvisne liste odločnih občanov in magister Jure Levart iz NSi. Petčlanski komisiji bo predsedoval Slavko Hren iz vrst SLS.

Zreški občinski svet je prav tako uspešno uskladili sestavo petčlanskega KVIAZ-a. Predsedoval mu bo Drago Šešerko iz SDS, podpredsednik je Milan Potočnik iz SD, člani pa Janez Črešnar iz NSi, Anton Ošlak iz stranke DeSUSin Špela Sovič iz SMC.

V KVIAZ v Občini Vitanje pa so člane določili s tajnim glasovanjem. Tričlansko komisijo sestavljajo svetniki Janez Kričaj iz NSi ter Milan Hrovat in Anton Kuzman, oba iz stranke SLS. Kdo bo predsedoval komisiji bo znano do konca decembra, ko se bo novoizvoljeni odbor sestal skupaj z županom na prvi seji odbora.

Oplotniško komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavljajo Slavko Pitrof iz Županove liste za razvoj Občine Oplotnica, mag. Damjan Kvas iz SD in Marjan Dečar iz SLS. Predsednik oplotniškega KVIAZ-a še ni znan.

Kako pa je z oblikovanjem koalicij v občinskih svetih?

Predsedniki strank oz list, s katerimi smo govorili, so nam povsod zatrdili, da koalicije v občinskem svetu za enkrat še niso oblikovane. V Zrečah običajno ni neke posebne koalicije, vsi delamo skupaj, so nam povedali. Prav tako v Vitanju upajo, da ne bo razvrščanja in odločanja po političnih barvah. V Oplotnici je pričakovati oblikovanje koalicije. V Slovenskih Konjicah pa so prvi pogovori med strankami stekli v smer oblikovanja t.i. projektne koalicije, ki naj bi podpirala projekte v dobrobit občanov.