Občinski praznik prvič postavili med ljudi

Celje je včeraj praznovalo svoj praznik. Dogajanje se je prvič preselilo ven, med Celjanke in Celjane.

Tik pred občinskim praznikom je celjski župan Matija Kovač v svojem kabinetu organiziral prvo srečanje z novinarji. To je bila namenjeno predvsem predstavitvi dogajanja v sklopu občinskega praznika Mestne občine Celje (MOC) ter predstavitvi petih strateškim ciljev, ki jih župan namerava zasledovati skupaj s svojo ekipo v tem in morebitnem naslednjem mandatnem obdobju.

Praznik prvič prišel neposredno med ljudi

MOC svoj občinski praznik praznuje 11. aprila v spomin na dan, ko je Celje dobilo mestne pravice. Letošnji občinski praznik pa je bil tudi v znamenju 700-letnice prve pisne omembe knežjega mesta. Na MOC so se letos odločili, da bodo v sklopu praznika organizirali številne spremljevalne dejavnosti in da bodo praznik pripeljali ven, med ljudi. »Praznik se bo prvič odvijal tudi na zvezdi z različnimi dogodki, ki jih pripravljajo številni celjski organizatorji, preko celotnega dne,« je ob tem povedal župan. Včeraj se je tako odvilo res mnogo dogodkov, zvečer pa je v starem mestnem jedru preko zaslona potekal tudi prenos slovesnosti ob občinskem prazniku s podelitvijo najvišjih občinskih priznanj. A z včerajšnjim dnem se dogajanje, povezano z občinskim praznikom, še ni končalo.

Kovač je še posebej poudaril prvo mestno konferenco, namenjeno srečanju predstavnikov javne uprave in nevladnih organizacij civilne družbe, ki so jih na MOC povabili k dialogu. Dogodek, ki bo potekal danes, 12. aprila, so poimenovali Radikalno sodelovanje. »Predlog naslova me je zelo navdušil,« je povedal celjski župan, »govori namreč o tem, da je sodelovanje v lokalnem okolju potrebno zagovarjati in včasih iskati tudi preko nekaterih ovir in predsodkov, ki si jih v glavah največkrat postavljamo kar sami.« Dogodka, ki ju je župan še izpostavil, sta Pomladno kolesarjenje na trasi Celje–Laško–Rimske Toplice v sodelovanju z Občino Laško, ki bo potekalo 15. aprila, ter Dan zdravja z medgeneracijskim pohodom, ki bo potekal isti dan.

Več o tem, pa tudi o 5 strateških ciljih pa v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že danes čaka na prodajnih mestih. (MH)