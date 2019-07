Občini Slovenske Konjice in Biograd na Moru prijateljstvo iz prakse dali še ‘na papir’

Po štiridesetih letih sodelovanja in prijateljstva so vez med Slovenskimi Konjicami in Biogradom na Moru še utrdili. Župana obeh občin Darko Ratajc in Ivan Knez sta namreč včeraj podpisala listino prijateljstva. Ratajc verjame, da je formalizacija že doslej dobrega sodelovanja prava pot. Po njegovi oceni že dobro sodelujejo predvsem na kulturnem področju, krepijo pa tudi gospodarsko sodelovanje. “Naše partnerstvo ne pomeni, da hodimo le na kosila in večerje. Želimo, da je to sodelovanje v interesu prebivalcev obeh občin in da imajo od tega korist vsi,” je med drugim dodal Knez.

