Občina Zreče obeležila svoj praznik

Letos v Zrečah svečane seje občinskega sveta zaradi koronavirusa niso mogli organizirati v času občinskega praznika. Zato so občinske grbe in posebni priznanji podelili danes.

Zlati grb je na predlog LTO Rogla-Zreče, GIZ za življenjsko delo na področju turizma prejela Vilma Topolšek, srebrnega za večletno aktivno delovanje in dosežke na področju kinologije Kinološko društvo Zreče, bronastega pa Stanislav Vratuša, in sicer za dolgoletno aktivno in prostovoljno delo v Katoliškem kulturnem društvu Zreče, v Župniji Zreče in Vinogradniškem društvu Zreče. Posebno priznanje Občine Zreče je letos za gospodarske dosežke prejelo podjetje Marovt, druga prejemnica posebnega priznanja pa je Iva Kos iz Kinološkega društva Zreče.

Slavnostni govornik je bil domači župan, mag. Boris Podvršnik, ki je predstavil nekatere uspehe občine letos in se zahvalil vsem, ki so k njim pripomogli.

Zrečani so bili priča tudi prijetnemu kulturnemu programu s kopico nastopajočih, predvsem mladih pevcev.

