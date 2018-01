Občina Zreče bo občanom pomagala pri nakupih malih čistilnih naprav

Na Občini Zreče so se odločili, da bodo občanom pomagali pri nakupu in vgradnji malih komunalnih čistilnih naprav (od 4 do 50 PE). Z nedavnim rebalansom so v proračunu za leto 2018 za ta namen zagotovili 10.000 evrov. S sprejetjem posebnega pravilnika pa so na občinskem svetu določili tudi pogoje, kako je do denarja možno priti. Štefan Posilovič z Občine pravi, da želijo spodbujati predvsem nakupe kakovostnih malih čistilnih naprav, te naj bi stale med 2.500 in 3.000 evrov ali več. Pri cenejših je po besedah Posiloviča vprašljiva prav kakovost.

Po pregledu sofinancerskih deležev v ostalih občinah v Sloveniji, kjer je največkrat delež sofinanciranje do 50 odstotkov oz. največ 1.000 evrov za objekt, so se v Zrečah držali podobnih številk. Višina sofinanciranja za en stanovanjski objekt je namreč do 40 odstotkov upravičenih stroškov za nakup in vgradnjo male komunalne čistilne naprave oz. največ 1.200 evrov za en stanovanjski objekt. Kjer bodo malo čistilno napravo postavili za dva ali več stanovanjskih objektov, pa lahko računajo na do 60-odstotno sofinanciranje oz. največ 750 evrov na en stanovanjski objekt.