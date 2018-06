Občina Šmarje pri Jelšah praznovala

»Za razvoj občine je pomembna vsaka lepo urejena hiša, obnovljena manjša cesta, uspešna prireditev, vse to daje občini lepšo podobo,« je bila uvodna misel župana občine Šmarje pri Jelšah Stanislava Šketa, ki jo je nadgradil še z izpostavljanjem pomena sodelovanja vseh v občini. Sicer pa je predstavil nekaj največjih realiziranih projektov v občini med dvema praznikoma in napovedal še veliko načrtovanih.

Podelitev plakete, priznanj, denarne nagrade in posebnega priznanja je bil osrednji del svečanosti ob letošnjem prazniku občine Šmarje pri Jelšah. Janez Bele iz Zibike je plaketo občine prejel za dolgoletno uspešno delo na kulturnem področju ter vodenje gasilskega društva. Mladinski klub Netek je priznanje občine prejel za uspešno delo z mladimi, Martin Slatenšek s Sv. Štefana pa za dolgoletno delo v društvih in ustanovitev folklorne skupine v kraju. Denarno nagrado je prejelo Športno društvo Kristan Vrh, ekipi nujne medicinske pomoči, ki je zelo uspešno nastopila na svetovnem prvenstvu, so podelili posebno priznanje. V programu prireditve, ki jo je pred velikim številom obiskovalcev vodila Sergeja Javornik, je nastopila vokalna skupina Pušeljc, zaplesala je Folklorna skupina Sv. Štefan, Aleška Voh pa je zapela himno in recitirala dve pesmi. V imenu županov in županje občin šmarske upravne enote je spregovoril župan Podčetrtka Peter Misja, spregovorila sta še dr. Vinko Gorenak in predstavnik pobratene občine Lopare v BiH Miljenko Ristić

