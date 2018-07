Občina Šmarje pri Jelšah ostala brez direktorice občinske uprave

Župan občine Šmarje pri Jelšah Stanislav Šket in zdaj že nekdanja direktorica občinske uprave Simona Dobnik sta na predlog slednje podpisala sporazumno prekinitev delovnega razmerja, ki je začela veljati 30. junija. Javni natečaj za vodjo oddelka za splošne in pravne zadeve je bil na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje in Občine Šmarje pri Jelšah objavljen v torek. O imenovanju vršilca dolžnosti direktorja občinske uprave oziroma o objavi javnega natečaja zanj pa župan še ni sprejel odločitve, so nam pojasnili na šmarski občini.