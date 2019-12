Občina Slovenske Konjice ‘deli’ denar za leto 2020

Približno 15 milijonov evrov bo imela naslednje leto na voljo Občina Slovenske Konjice. Tak-šen predlog so v prvi obravnavi že soglasno sprejeli konjiški občinski svetniki. Drevi jih čaka še druga obravnava. Občino sicer čaka novo zadolževanje, a ob trenutni povprečnini poudarjajo, da se delati drugače ne da. Župan Darko Ratajc pa pravi, da so proračun razvojno naravnali, saj ga bo skoraj 40 odstotkov šlo za naložbe.

Največja naložba, ki jo imajo pred sabo Konjičani, je gradnja med 22 in 23 kilometrov sekundarne kanalizacije. Ocenjujejo, da bi za to potrebovali 6,3 milijona evrov. Približno 2,8 milijona evrov imajo nekako zagotovljenih iz kohezije, 3,5 milijona evrov pa mora v treh letih za ta namen zagotoviti Občina, česar po besedah Ratajca brez zadolževanja realno niso sposobni narediti. Za dela v letu 2020 naj bi odšteli dobrih 1,8 milijona evrov. Vendar Ratajc je dodal, da so zakonodajo nekoliko spremenili in bodo aglomeracije lahko nekoliko manjše. Takoj po novem letu naj bi tako šli v spremembo dokumentacije, manj kanalizacije pa bi zahtevalo tudi manj denarja. (Jure Mernik)