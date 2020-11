Občina Podčetrtek: Predlog proračuna težak skoraj 7 milijonov evrov

Svetnice in svetniki občine Podčetrtek so na četrtkovi seji obravnavali predlog Odloka o proračunu za leto 2021. Na prihodkovni strani je predlog težak 6,6 milijona, na odhodkovni pa kar dobrih 6,9 milijona, od tega 3,3 milijona evrov načrtujejo za naložbe.

Pretekli teden so svetnice in svetniki občine Podčetrtek na redni seji, ki so jo izvedli v Večnamenski dvorani Podčetrtek, obravnavali predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021. Predlog proračuna za 2021 predvideva 6,6 milijona evrov prihodkov ter 6,9 milijona evrov odhodkov, od tega 3,3 milijona za naložbe. Svetniki so predlog soglasno potrdili. Kot je na seji izpostavil župan Peter Misja, se velik del sredstev namenja za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, sredstva za urejanje cestnega prometa ter sredstva za cestno razsvetljavo so predvidena v višini 816 tisočakov. Za gospodarstvo, ki zajema aktivnosti s področja pospeševanja in podpore gospodarskih dejavnosti, promocije občine ter razvoj turizma, bo namenjenih 777 tisočakov. Občina Podčetrtek v proračun 2021 vključuje tudi ureditev Centra za promocijo vin, kulture in turizma. Po trenutnem predlogu proračuna je za ta projekt namenjenih 210 tisočakov. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo izvaja OKP d. o. o. Rogaška Slatina. V občini Podčetrtek so tako glavni kanalizacijski sistemi na vseh poselitvenih območjih že vzpostavljeni. Sofinancirajo se izgradnje malih čistilnih naprav. Edina velika investicija, ki je še ostala, je po besedah Misje izgradnja čistilne naprave in kolektorja Podčetrtek. V ta namen občina že namensko varčuje z namenskimi sredstvi in tako v proračun za prihodnje leto temu projektu namenja 1,45 milijona evrov. V proračun so vključena tudi sredstva za sanacijo strehe na gradu ter za podiranje objekta kašče. Prav tako se bo v proračun 2021 umestila investicija v izgradnjo vrtca k POŠ Pristava pri Mestinju, s katero bo občina zagotovila manjkajoče prostore za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Za financiranje omenjenega projekta ter programov s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim bodo namenili 1,7 milijona evrov. Ponovno bodo vlaganja tudi v zdravstveno varstvo, kulturo, šport in socialno varstvo. (K. C.)