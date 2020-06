Občina Oplotnica: Kje bodo brneli delovni stroji?

Epidemija novega koronavirusa naložbenega utripa na Oplotniškem ni ohromila. Na občinski upravi zagotavljajo, da bodo predvidene investicije, ki so jih ob sprejemanju proračuna predvideli za letošnje leto, uresničili. Kaj bo torej novega?

Prenova ceste in plazu

V prvi polovici meseca maja so zabrneli delovni stroji na lokalni cest Dobriška vas – Malahorna. Občina je za modernizacijo tega cestnega odseka v proračunu zagotovila približno 108.000 evrov. Izvajalec se je v pogodbi zavezal, da bo z deli končal do konca letošnjega junija. Promet na tej cesti po poslej bolj varen.

Po besedah oplotniškega župana Matjaža Orterja načrtujejo tudi sanacijo plazu ob lokalni cesti Zgornje Grušovje – Straža. »Izvajalca sanacijskih del še nismo izbrali. Rok za oddajo ponudb se izteče 11. junija. Meseca avgusta smo predvideli zaključek sanacije,« navaja župan, ki ob tem izpostavlja tudi začetek zbiranja pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Oplotnica. Obvestilo in vloga sta dostopni na spletni strani občinski spletni strani www.oplotnica.si. Zainteresirani občani pa lahko svoje pobude posreduje-jo do 30. septembra letos.

Spomenik septembra

Kot je znano, bo Občina v parku v središču Oplotnice postavila spominsko obeležje lani preminulemu vsestranskemu glasbenemu ustvarjalcu in ljudskem godcu Tinetu Lesjaku. Če bi ne bilo epidemije, bi danes spomenik že stal. Po napovedih župana Orterja odkritje skulpture z njegovo podobo načrtujejo letošnjega septembra. Stala bo približno 46.000 evrov.

Okoli 40.000 evrov proračunskega denarja pa je rezerviranega sanacijo kuhinje v Osnovni šoli Pohorskega bataljona. Prenavljali jo bodo med poletnimi počitnicami.

Občina Oplotnica bo prav tako vložila denar v izboljšanje pogojev za delovanje zdravstva. Sof-nancirala bo nakup reševalnega vozila v višini 12.000 evro in nadzidavo Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica v višini 124.600 evrov.