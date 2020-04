Občanom maske delijo tudi Konjičani

Občina Slovenske Konjice in občinski štab Civilne zaščite sta občanom razdelila prve zaščitne maske. V prvi fazi (prejšnji teden) so prišli na vrsto starejši od 70 let, danes so jih začeli deliti starejšim od 60 let, v nadaljevanju pa upajo, da bodo maske zagotovili za vse občane. Starejši krajani Slovenskih Konjic so maske lahko prevzeli na parkirišču pred Rdečim križem. Občani iz ostalih krajevnih skupnosti so oz. bodo maske lahko prevzeli v svojih krajih.

Foto: OZRK Slovenske Konjice