Občani Šentjurja lahko do 10. januarja prijavijo škodo zaradi decembrskega neurja

Občani Šentjurja lahko še do 10. januarja prijavijo škodo zaradi decembrskega neurja z viharnim vetrom in poplavami. Tisti, ki so med 11. in 13. decembrom utrpeli škodo na stavbah in infrastrukturi, lahko le-to prijavijo na sedežu Občine Šentjur.

Po oddanih prijavah bo prijavljeno škodo ocenila občinska komisija z ogledom na terenu.