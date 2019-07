Ob vstopu v Slovenske Konjice gradijo krožišče

Ob vstopu v Slovenske Konjice iz smeri Tepanja so pred dnevi začeli graditi krožišče. V času del – z gradnjo naj bi končali do konca oktobra, bo prihajalo do delnih zapor prometa. Izvajalec del je podjetje Voc iz Celja, vrednost projekta pa dobrih 590 tisoč evrov. Občina Slovenske Konjice bo od tega prispevala 125 tisočakov.

