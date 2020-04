Ob svetovnem dnevu zemlje v Slovenski Bistrici posadili tri drevesa

V Slovenski Bistrici so bogatejši za tri nove zelene prebivalce – tamkajšnja komunala je ob svetovnem dnevu zemlje meščanom podarila tri nova drevesa.

Na javne površine v blokovskem naselju so zasadili tri večja drevesa. »Gre za ambrovce, ki so znani po svojem značilnem habitusu – obliki razrasti ter listi, ki so podobni javorjevim in na otip dišijo po ambri. Na jesen postanejo ti listi škrlatno rdeče barve. Z izjemno značilnim lubjem so ta drevesa okrasna tudi v zimskih mesecih,« pojasnjuje vodja vzdrževanja javnih površin Modest Motaln. Drevesa so tudi odporna na mestno okolje ter tolerantna na ekstremne razmere v urbanem prostoru, so še sporočili s Komunale.