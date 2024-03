Ob prazniku Občine Slovenska Bistrica podelili priznanja

V Viteški dvorani v gradu Slovenska Bistrica je sinoči potekala slavnostna akademija ob občinskem prazniku.

Ob tej priložnosti so izročili priznanja letošnjim občinskim nagrajencem. Listino občine je prejela mag. Iva Pučnik Ozimič iz Črešnjevca, za 24-letno vodenje Srednje šole Slovenska Bistrica in za njeno inovativnost ter vizionarstvo, ki je ključno prispevalo k razvoju šole in izobraževalnega sistema nasploh.

Podelili so tudi troje priznanj. Dobitniki so: Tjaša Fifer iz Bukovca za vrhunske dosežke na področju športa, društvo Plesni studio Plohl iz Slovenske Bistrice za vrhunske dosežke na področju plesa in pa Štefka Leskovar z Devine za požrtvovalno delo pri razvoju in ohranjanju podeželja. (B. P.)