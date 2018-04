Danes dopoldan so ob konjiški čistilni napravil zasadili že dvanajsto lipo. Ob obeležitvi prihajajočega dneva Zemlje so sodelovali konjiški župan Miran Gorinšek, direktor Javnega komunalnega podjetja Slovenske Konjice mag. Franc Dover in konjiški gozdarji. Učenci petega razreda OŠ Pod goro pa so dogodek popestrili z mislimi o našem planetu in glasbo, ter lipo po zasaditvi skrbno zalili.

Več o dogodku lahko preberete v NOVICAH.