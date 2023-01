Ob koncu leta v središču Slovenskih Konjic veliko dogajanja in veliko ljudi

Konjičanke in Konjičani so se za silvestrovanje ‘ogrevali’ ves december, najbolj intenzivno pa v zadnjem tednu pred vstopom v novo leto. Na Mestnem trgu je v sredo na oder stopila Neisha. Dva vrhunca sta bila še v petek, in sicer otroško silvestrovanje in koncert Marka Vozlja in Mojstrov.

Dogajanje so popestrili še s predvajanjem celovečernih filmov ‘Loti in izgubljeni zmaji’ ter ‘Pikica, Koko in divji nosorog’, nastopom plesalcev Plesne šole Pika in artistično predstavo ‘Ledena kraljica’. Otroke je prišel pozdravit tudi dedek Mraz, pet dni je po mestu brezplačno vozil vlak Konjičan. (Jure Mernik)

Foto: Matej Nareks

