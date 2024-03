Ob jubileju poleg sejma še okrogla miza

V dvorani Golovec je minuli teden potekal že 18. mednarodni sejem učnih podjetij v Celju.

Na otvoritveni prireditvi, ki je bila zelo dobro obiskana, so razstavljavce in udeležence sejma nagovorili minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, celjski župan Matija Kovač, predsednik Skupnosti ekonomskih, trgovskih in upravnih šol Dušan Štolfa, vodja Centrale učnih podjetij Slovenije (CUPS) Mateja Kapitler, sejem pa je otvorila ravnateljica Ekonomske šole Celje (EŠC) Marjeta Nosan.

Celjski župan je v svojem nagovoru izpostavil, da mednarodni sejem učnih podjetij predstavlja pomemben prispevek pri oblikovanju podjetniškega razmišljanja in uveljavljanju mladostnega podjetniškega duha v Celju ter krepi podjetniško skupnost v mestu.

Kapitlerjeva pa je poudarila, da je namen CUPS-ja za slovenski prostor nedvomno razvoj mreže učnih podjetij v Sloveniji in posodabljanje storitev, ki jih nudijo učnim podjetjem ter vključevanje v mednarodno poslovno okolje. »Pomemben je tudi vzgojno-izobraževalni del, saj dijaki pri usposabljanju v učnem podjetju s pomočjo CUPS usvojijo večino kompetenc, ki jih morajo izkazati na zaključku izobraževanja. Za uspešno prihodnost naše družbe in zaposljivost mladih potrebujemo podjetne posameznike, ki znajo dostopati do informacij in povezovati znanje,« je še dodala.

Ker je letos CUPS praznovala jubilejnih 20 let delovanja, so v času sejma organizirali še javno okroglo mizo. Na njej so zbrani razpravljali o razvoju učnih podjetij. Spregovorili so mag. Branka Hrast Debeljak, direktorica direktorata za srednje in višje šolstvo in izobraževanje odraslih, Danila Žuraj, začetnica koncepta učnih podjetij, Mateja Kapitler, vodja CUPS, mag. Jana Ravbar, višja svetovalka ekonomskega področja na CPI, Bronja Jarc in Patricija Koler, mentorici – profesorici v učnem podjetju, Nena Horvat, vodja marketinga Citycentra Celje, Rok Hribernik, nekdanji dijak EŠC in uspešen podjetnik, ter Domen Klasič, dijak EŠC.