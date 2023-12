Ob 20-letnici Zlatoroga zmaga pivovarjev

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so odigrali še zadnjo tekmo v tem koledarskem letu doma. V 12. krogu Lige NLB so Jeruzalem Ormož premagali s 34:27 (Tim Cokan je dosegel osem zadetkov). Vstop v dvorano, v kateri so našteli nekaj več kot 1.700 gledalcev, je bil tokrat prost, ker je bila tekma malce posebna. Pred 20 leti, natančneje 21. decembra 2003, je z zgodovinsko tekmo in čudežno vrnitvijo proti Ademarju iz Leona, svoja vrata prvič odprl Zlatorog, ki je vse od takrat dom celjskih rokometašev. (Jure Mernik)

Foto: Facebook, Slavko Kolar – RK Celje Pivovarna Laško