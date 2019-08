O simpatični Prihovčanki, ki bo nastopila na Slovenski popevki

Julija Lubej je mlada pevka s Prihove, ki bo septembra nastopila na festivalu Popevka 2019. Zanjo to pomeni velik uspeh, ki pa ni zrastel čez noč. Nastopala je že v številnih glasbenih projektih, koncertih in muzikalih. Poleg tega je članica zasedbe Big band Šentjur, The Moonlighting Orchestra in Big band Šmarje.

Pravzaprav je bila glasba pri njih doma prisotna od nekdaj. Že kot majhna deklica je občudovala svojega očeta, kako poje in igra frajtonarico. Najprej je pela ljubiteljsko, pri enajstih letih pa se je s tem začela ukvarjati organizirano. Sprva se je učila klasičnega petja, nato se je preizkusila v pop vodah. Zdaj se pri mentorici Nini Strnad že dve leti uči jazz zvrsti.

Skladba Midva, s katero se bo predstavila na Slovenski popevki, je njena prva avtorska. Besedilo zanjo je napisala sama, glasbo in aranžma pa skladatelj Leon Firšt. Glasbenica pravi, da se zelo veseli svojega nastopa na Popevki in da v prihodnosti načrtuje še več avtorskih skladb.

Več o nastajanju skladbe Midva, Julji in njeni glasbeni poti preberite v časopisu NOVICE.